Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 29 мая 2021 года. За минувшие сутки заболели 76 жителей региона, выздоровели 75 человек. Зарегистрировали пять смертельных случаев.
В целом у 40137 человек подтвердили коронавирус, вылечились 39267 жителей области, умерли 354 пациента. За сутки выполнили 1563 теста на инфекцию. Общее число исследований составляет 567141.
В Брянске прибавились 34 новых заболевших. Это самый большой суточный прирост. На восемь случаев заболевания коронавирусом стало больше в Брянском районе, на семь – в Стародубском районе, на шесть – в Карачевском районе. По четы случая ковида выявили за 24 часа в Погарском, Суражском и Рогнединском районах. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 13 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 29 мая 2021 года:
— Брянск – 14807 (+34)
— Брянский район – 4553 (+8)
— Дятьковский район – 1665
— Карачевский район – 1398 (+6)
— Клинцы – 1237
— Стародубский район – 1162 (+7)
— Трубчевский район – 1080
— Новозыбков – 995
— Брасовский район – 925 (+1)
— Жуковский район – 901
— Навлинский район – 889 (+1)
— Комаричский район – 875
— Выгоничский район – 842 (+1)
— Унечский район – 813 (+4)
— Мглинский район – 704
— Почепский район – 689
— Климовский район – 685
— Фокино – 655
— Погарский район – 608 (+4)
— Сельцо – 550
— Клетнянский район – 532
— Дубровский район – 527 (+1)
— Клинцовский район – 487
— Суземский район – 444
— Злынковский район – 414
— Суражский район – 427 (+4)
— Гордеевский район – 368
— Красногорский район – 301
— Севский район – 301
— Жирятинский район – 139 (+1)
— Рогнединский район – 98 (+4)
— Иногородние – 66.
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