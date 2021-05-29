Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 29 мая 2021 года. За минувшие сутки заболели 76 жителей региона, выздоровели 75 человек. Зарегистрировали пять смертельных случаев.

В целом у 40137 человек подтвердили коронавирус, вылечились 39267 жителей области, умерли 354 пациента. За сутки выполнили 1563 теста на инфекцию. Общее число исследований составляет 567141.

В Брянске прибавились 34 новых заболевших. Это самый большой суточный прирост. На восемь случаев заболевания коронавирусом стало больше в Брянском районе, на семь – в Стародубском районе, на шесть – в Карачевском районе. По четы случая ковида выявили за 24 часа в Погарском, Суражском и Рогнединском районах. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 13 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 29 мая 2021 года:

— Брянск – 14807 (+34)

— Брянский район – 4553 (+8)

— Дятьковский район – 1665

— Карачевский район – 1398 (+6)

— Клинцы – 1237

— Стародубский район – 1162 (+7)

— Трубчевский район – 1080

— Новозыбков – 995

— Брасовский район – 925 (+1)

— Жуковский район – 901

— Навлинский район – 889 (+1)

— Комаричский район – 875

— Выгоничский район – 842 (+1)

— Унечский район – 813 (+4)

— Мглинский район – 704

— Почепский район – 689

— Климовский район – 685

— Фокино – 655

— Погарский район – 608 (+4)

— Сельцо – 550

— Клетнянский район – 532

— Дубровский район – 527 (+1)

— Клинцовский район – 487

— Суземский район – 444

— Злынковский район – 414

— Суражский район – 427 (+4)

— Гордеевский район – 368

— Красногорский район – 301

— Севский район – 301

— Жирятинский район – 139 (+1)

— Рогнединский район – 98 (+4)

— Иногородние – 66.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».