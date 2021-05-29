В Брянске после ливня затопило улицу Советскую. Фото: Марина АНТОНОВА

В Брянске после ливня затопило улицу Советскую. В этом году в Брянске ливневые канализации построят на восьми улицах. Их проложат на тех участках, где образуются застои воды. Общая протяженность ливневой канализации, которую построят в этом году, составит около 7 километров.

В Советском районе города ливнеку построят на улицах Советской и Счастливой.

На улице Счастливой на участке от улицы Объездной до Советской начали прокладывать ливневую канализацию. Ее ввод в эксплуатацию должен остановить потопы на парковке многоквартирного дома №18. Он находится в низине. Именно поэтому получается, что дорога будет идти выше первого этажа.

Протяженность строящегося участка улицы Счастливой - 420 метров. Она пройдет у Дворца единоборств. Его откроют осенью этого года. Власти обещают озеленить улицу и территорию у дворца.

Кстати, на днях бетонными блоками перекрыли проезд во дворах на улице Советской.

Это пришлось сделать из-за того, что в середине мая участок Объездной от переулка Пилотов до улицы Советской закрыли на два дня, чтобы перенести коммуникации. Потом перекрытие продлили на неделю. А после - еще на месяц. Ограничение движения будет действовать до 21 июня.

Полноценно проехать через улицу Солветскую и переулок Пилотов невозможно. Водителям приходится делать крюк. Многие стали сокращать путь через дворы.

Поэтому на совместной встрече ГИБДД, дорожного управления и коммунальщиков, которая прошла 25 мая, решили установить ограждения. На постоянно снующих в проездах автомобилистов пожаловались жители дома №103.

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