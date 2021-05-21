Почти шесть тысяч жителей Брянщины выбрали комплексные пакетные предложения от «Ростелекома»

Фото: ПАО «Ростелеком».

Около шести тысяч брянцев оценили выгоду от использования пакетных предложений «Ростелекома» по системе «все включено». Комплексные пакеты позволяют существенно экономить за счет объединения домашних сервисов и сотовой связи на одном лицевом счете. Только за последние 12 месяцев количество абонентов в регионе, использующих такие тарифы, увеличилось в пять раз. Для одновременного подключения интернета, мультимедийной платформы Wink и мобильной связи клиенты могут выбрать тарифный план с подходящими характеристиками из линейки пакетных предложений «Технологии выгоды».

Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях:

«Наша цель – делать жизнь своих клиентов проще и технологичнее. Комплексные пакеты “Ростелекома” идеально подходят для абонентов, которые хотят сэкономить и одновременно получить в пользование максимальный набор услуг высокого качества. Кроме того, пользователю важно управлять сервисами и оплачивать их в режиме “одного окна”, не заключая дополнительных контрактов с разными компаниями. Сегодня мы готовы предложить брянцам хороший выбор комплексных пакетов услуг, который позволит каждому найти для себя оптимальное сочетание опций и выбрать подходящую стоимость».

Надежда Изотова, жительница г. Брянска:

«К выбору провайдера услуг для новой квартиры мы подошли ответственно. Изучив все возможные для нашей многоэтажки тарифные условия подключений, выбрали пакет “Технологии выгоды+” от “Ростелекома”. Этот вариант помог существенно сэкономить на услугах, особенно на мобильной связи для всех домочадцев. Но самой удобной для меня оказалась возможность оплачивать домашние сервисы и мобильные телефоны всех членов семьи раз в месяц по единому счету».

Тарифный план «Технологии выгоды+» включает в себя домашний интернет на скорости до 100 Мбит/с, платформу Wink и мобильную связь. Wink позволяет смотреть 178 телеканалов, а также 10 000 фильмов и сериалов на пяти устройствах. Набор опций для мобильной связи включает 2 000 минут разговоров с абонентами других операторов, 500 СМС, а также 50 Гб мобильного интернета на максимальной скорости. При этом в рамках одного пакета абонент может подключить до пяти сим-карт, звонки с которых внутри группы, а также на мобильные и городские телефоны «Ростелекома» – бесплатные и безлимитные. А включенные в предложение гигабайты мобильного интернет-трафика не расходуются при использовании мобильного приложения Wink и при общении в соцсетях и мессенджерах. Подробности и условия подключения можно узнать на сайте компании, по телефону горячей линии 8 800 100 0 800 или в офисах продаж и обслуживания клиентов «Ростелекома».