В Брянске возвели коробку нового корпуса больницы №4. Фото: пресс-служба Брянской областной Думы.

В Советском районе Брянска в новом строящемся корпусе больницы №4 возвели коробку с устройством кровли и оконных блоков. Проводят наружные и внутренние отделочные работы, устанавливают инженерные системы и системы вентиляции.

На строительство корпуса из бюджета области направили 215,6 миллиона рублей. Объект планируют сдать до начала 2022 года. Здесь будут работать несколько отделений, включая гинекологическое и челюстно-лицевой хирургии.

- Появление дополнительного здания в пять этажей позволит медучреждению расширить прием пациентов, - сообщают в пресс-службе Брянской областной Думы. - В новом корпусе, где поставят 48 коек, будут оказывать специализированную медицинскую помощь взрослому населению. В целом возобновленное в 2019 году строительство лечебного корпуса обойдется казне более чем в 900 миллионов рублей. Большая часть денег пойдет на закупку медицинского оборудования. Оставшиеся средства предусмотрены на строительно-монтажные работы.

Приведут в порядок и старые корпуса больницы. Чтобы утеплить все фасады корпусов и оформить их в едином стиле, внесут изменения в бюджет.

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