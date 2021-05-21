В Брянске 1 сентября откроют центр для одаренных детей «Сириус»

В Брянске 1 сентября откроется центр для одаренных детей «Сириус». Фото: пресс-служба Брянской областной Думы.

В Брянске 1 сентября откроют Центр выявления и поддержки талантов и способностей у детей и молодежи «Сириус». Он разместится в здании бывшего профессионального технического лицея №1 на улице Протасова в Бежицком районе.

На реконструкцию помещения выделили больше 198 миллионов рублей, свыше 200 миллионов направят на приобретение оборудования. Его начнут завозить к июлю, сообщили в пресс-службе Брянской областной Думы.

В Центре кроме кабинетов для занятий сделают раздевалку для учащихся, гардероб для персонала, учебные классы, библиотеку с книгохранилищем, пост охраны, хозяйственный блок, спортивный зал. Также здесь появится зал для занятий хореографией. В здании оборудуют учебные классы, административно-хозяйственные помещения, комнату отдыха для детей с интерактивными автоматами, спальни для учащихся. На территории учебного заведения обустроят спортивные площадки. Также проведут благоустройство и озеленение.

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