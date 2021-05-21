В брянской колонии строгого режима обвенчались супруги

Фото: пресс-служба УФСИН России по Брянской области.

В Брянске в колонии строгого режима №2 обвенчались супруги. Муж отбывает наказание в исправительном учреждении. Супруги редко видятся. А мужчине назначено наказание 11 лет лишения свободы. Таинство провел протоиерей Александр Хомяков, сообщают в пресс-службе УФСИН России по Брянской области.

- До начала мероприятия священнослужитель побеседовал с венчающимися, - говорят в ведомстве. - И еще раз убедился в серьезности их желаний. После совершения церемонии супругов поздравили осужденные и сотрудники колонии.

Супруги долгое время состояли в законном браке. Но в тяжелой ситуации решили связать себя узами православной церкви.

В колонии осужденным напоминают, что жизнь здесь не заканчивается. И дома их ждут родные.

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