Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 21 мая 2021 года. За минувшие сутки заболели 63 жителя региона, выздоровели 80 человек. Ни одной новой смерти не зарегистрировали.

В целом у 39553 человек подтвердили коронавирус, вылечились 38740 жителей области, умерли 325 пациентов. За сутки выполнили 1554 теста на инфекцию. Общее число исследований составляет 557781.

В Брянске за сутки ковид-19 выявили у 24 человек. Это наибольший суточный прирост. В Брянском районе и Клинцах диагноз подтвердили у шести пациентов. В остальных районах до трех заболевших в сутки. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 17 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 21 мая 2021 года:

— Брянск – 14586 (+24)

— Брянский район – 4524 (+6)

— Дятьковский район – 1638

— Карачевский район – 1373 (+2)

— Клинцы – 1215 (+6)

— Стародубский район – 1128

— Трубчевский район – 1071 (+4)

— Новозыбков – 985

— Брасовский район – 909

— Комаричский район – 875

— Жуковский район – 884 (+2)

— Навлинский район – 884 (+3)

— Выгоничский район – 834 (+1)

— Унечский район – 782

— Мглинский район – 684

— Климовский район – 676

— Почепский район – 679 (+1)

— Фокино – 655

— Погарский район – 601 (+2)

— Сельцо – 544

— Клетнянский район – 527 (+1)

— Дубровский район – 512

— Клинцовский район – 485 (+3)

— Суземский район – 436

— Злынковский район – 410

— Суражский район - 408 (+3)

— Гордеевский район – 364 (+2)

— Красногорский район – 296 (+1)

— Севский район – 297 (+1)

— Жирятинский район – 136 (+1)

— Рогнединский район – 89

— Иногородние – 66.

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