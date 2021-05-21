Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 21 мая 2021 года. За минувшие сутки заболели 63 жителя региона, выздоровели 80 человек. Ни одной новой смерти не зарегистрировали.
В целом у 39553 человек подтвердили коронавирус, вылечились 38740 жителей области, умерли 325 пациентов. За сутки выполнили 1554 теста на инфекцию. Общее число исследований составляет 557781.
В Брянске за сутки ковид-19 выявили у 24 человек. Это наибольший суточный прирост. В Брянском районе и Клинцах диагноз подтвердили у шести пациентов. В остальных районах до трех заболевших в сутки. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 17 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 21 мая 2021 года:
— Брянск – 14586 (+24)
— Брянский район – 4524 (+6)
— Дятьковский район – 1638
— Карачевский район – 1373 (+2)
— Клинцы – 1215 (+6)
— Стародубский район – 1128
— Трубчевский район – 1071 (+4)
— Новозыбков – 985
— Брасовский район – 909
— Комаричский район – 875
— Жуковский район – 884 (+2)
— Навлинский район – 884 (+3)
— Выгоничский район – 834 (+1)
— Унечский район – 782
— Мглинский район – 684
— Климовский район – 676
— Почепский район – 679 (+1)
— Фокино – 655
— Погарский район – 601 (+2)
— Сельцо – 544
— Клетнянский район – 527 (+1)
— Дубровский район – 512
— Клинцовский район – 485 (+3)
— Суземский район – 436
— Злынковский район – 410
— Суражский район - 408 (+3)
— Гордеевский район – 364 (+2)
— Красногорский район – 296 (+1)
— Севский район – 297 (+1)
— Жирятинский район – 136 (+1)
— Рогнединский район – 89
— Иногородние – 66.
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