В Брянской области 28 мая ожидают град и грозу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Брянской области 28 мая ожидают грозу и град. Местами пройдет сильный дождь. Об этом предупреждают в региональном МЧС.

Ветер будет дуть в переменных направлениях. Ночью со скоростью 4-9 метров в секунду, днем- 6-11 метров в секунду. При грозе его порывы могут достигнуть от 15 до 17 метров в секунду. Ночью воздух прогреется от плюс 9 градусов до плюс 14 градусов. Днем - от плюс 19 градусов до плюс 24 градусов.

Такая погода поможет привести к возникновению чрезвычайных ситуаций. Брянцев просят быть осторожными.

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