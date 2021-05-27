В Брянске таможенники задержали посылку с драгоценностями на 1,7 млн рублей

Ювелирные изделия и культурные ценности обнаружили таможенники в посылке, следовавшей через Брянскую область. Фото: пресс-служба Брянской таможни

Ювелирные изделия и культурные ценности обнаружили таможенники в посылке, следовавшей через Брянскую область. Общая стоимость товаров превышала 1,7 миллиона рублей. По данному факту завели уголовное дело.

Посылку перехватили сотрудники Володарского таможенного поста Брянской таможни. В ней находились столовые приборы, изделия из металлов белого и желтого цветов, наручные часы, монеты и лом из металла желтого цвета. Их суммарное число составляло 152 штуки. Отправитель в таможенной декларации не указал сведения о пересылаемых товарах.

- Эти товары отнесены к категории стратегически важных товаров, а их стоимость превышает допустимую сумму, которую разрешено перемещать через таможенную границу без письменного декларирования, - поясняет начальник Брянской таможни Игорь Ерошин.

Уголовное дело завели по статье «Незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС стратегических важных ресурсов и культурных ценностей», уточняют в пресс-службе Брянской таможни.

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