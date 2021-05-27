Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 27 мая 2021 года. За минувшие сутки заболели 75 жителей региона, выздоровел 101 человек. Зарегистрировали шесть смертельных случаев.

В целом у 39987 человек подтвердили коронавирус, вылечились 39090 жителей области, умерли 345 пациентов. За сутки выполнили 2237 тестов на инфекцию. Общее число исследований составляет 564140.

В Брянске прибавились 28 новых заболевших. Это самый большой суточный прирост. На второй строчке – Брянский район с 12 новыми случаями. На третьей - Клинцы с 8-ю. Дальше по убывающей идут Жуковский район, Брянский, Унечский и Сельцо. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 16 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 27 мая 2021 года:

— Брянск – 14747 (+29)

— Брянский район – 4543 (+3)

— Дятьковский район – 1665 (+12)

— Карачевский район – 1391 (+1)

— Клинцы – 1231(+8)

— Стародубский район – 1154

— Трубчевский район – 1078

— Новозыбков – 995 (+1)

— Брасовский район – 924 (+2)

— Жуковский район – 899 (+4)

— Навлинский район – 888

— Комаричский район – 875

— Выгоничский район – 841

— Унечский район – 806 (+3)

— Мглинский район – 701

— Почепский район – 687

— Климовский район – 681

— Фокино – 655

— Погарский район – 604

— Сельцо – 550 (+3)

— Клетнянский район – 532

— Дубровский район – 520 (+2)

— Клинцовский район – 487 (+2)

— Суземский район – 441 (+1)

— Злынковский район – 410

— Суражский район – 420

— Гордеевский район – 365

— Красногорский район – 299 (+2)

— Севский район – 301 (+1)

— Жирятинский район – 137

— Рогнединский район – 94 (+1)

— Иногородние – 66.

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