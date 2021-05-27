Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 27 мая 2021 года. За минувшие сутки заболели 75 жителей региона, выздоровел 101 человек. Зарегистрировали шесть смертельных случаев.
В целом у 39987 человек подтвердили коронавирус, вылечились 39090 жителей области, умерли 345 пациентов. За сутки выполнили 2237 тестов на инфекцию. Общее число исследований составляет 564140.
В Брянске прибавились 28 новых заболевших. Это самый большой суточный прирост. На второй строчке – Брянский район с 12 новыми случаями. На третьей - Клинцы с 8-ю. Дальше по убывающей идут Жуковский район, Брянский, Унечский и Сельцо. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 16 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 27 мая 2021 года:
— Брянск – 14747 (+29)
— Брянский район – 4543 (+3)
— Дятьковский район – 1665 (+12)
— Карачевский район – 1391 (+1)
— Клинцы – 1231(+8)
— Стародубский район – 1154
— Трубчевский район – 1078
— Новозыбков – 995 (+1)
— Брасовский район – 924 (+2)
— Жуковский район – 899 (+4)
— Навлинский район – 888
— Комаричский район – 875
— Выгоничский район – 841
— Унечский район – 806 (+3)
— Мглинский район – 701
— Почепский район – 687
— Климовский район – 681
— Фокино – 655
— Погарский район – 604
— Сельцо – 550 (+3)
— Клетнянский район – 532
— Дубровский район – 520 (+2)
— Клинцовский район – 487 (+2)
— Суземский район – 441 (+1)
— Злынковский район – 410
— Суражский район – 420
— Гордеевский район – 365
— Красногорский район – 299 (+2)
— Севский район – 301 (+1)
— Жирятинский район – 137
— Рогнединский район – 94 (+1)
— Иногородние – 66.
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