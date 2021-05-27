В Брянской области разрешили проводить политические конференции и съезды. Фото: пресс-служба Брянской областной Думы.

В Брянской области разрешили проводить в режиме повышенной готовности политические конференции и съезды. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Богомаз. Документ разместили на официальном сайте регионального правительства.

Согласно ему, теперь политические партии и общественные объединения могут проводить съезды, конференции и общие собрания, где будут решаться вопросы о выдвижении, утверждении, согласовании и избрании кандидатов, которые претендуют на депутатский мандат или иные должности в органах государственной власти и местного самоуправления.

Также подписанное главой региона постановление разрешает проводить сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов или их списков.

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