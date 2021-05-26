В Брянске открыли первую модельную «Зеленую библиотеку»

В Брянске в канун профессионального праздника библиотечных работников открыли первую модельную «Зеленую библиотеку». Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске 26 мая – в канун профессионального праздника библиотечных работников – открыли первую модельную «Зеленую библиотеку». Она заработала в 11 часов утра в поселке Бордовичи.

Теперь шестая библиотека города – это интеллектуальный и образовательный центр, который сочетает в себе красивый дизайн, комфортность пространства и доступ к новейшим информационным технологиям. Ее направленность – экологическая.

Пространство в «Зеленой библиотеке» сформировали особым образом. Его разделили на несколько зон. Так, появились зоны предоставления краеведческой и туристской информации – мобильных стендах, на экране плазменного телевизора и сенсорного информационного киоска. Создали многофункциональную зону для массового досуга, читальный зал с расширенными возможностями кинозала, медиазону и даже так называемую зону «релакса» с интерактивным полом и прочим.

– Основная цель модернизации - привлечь новых читателей в библиотеку, которые хотят творчески развиваться и общаться в современном многофункциональном пространстве, – подчеркивают в пресс-службе горадминистрации.

Кстати, ранее проект «Зеленая библиотека» победил национальной программе «Культура».

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