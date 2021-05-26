Жительница Брянска получила срок за незаконную банковскую деятельность

В Брянске осудили участницу преступного сообщества, которое специализировалось на незаконной банковской деятельности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Брянске осудили участницу преступного сообщества, которое специализировалось на незаконной банковской деятельности. Женщина получила реальный, но относительно небольшой срок – три с половиной года колонии. На это повлияло активное сотрудничество со следствием, сообщают в пресс-службе облпрокуратуры.

Уголовное дело рассмотрел Советский райсуд города. Его 48-летнюю фигурантку признали виновной в совершении сразу четырех преступлений: незаконном создании юрлица, незаконной банковской деятельности, изготовлении поддельных платежных распоряжений о переводе денег и участии в преступном сообществе.

В суде доказали, что подельники вели свой бизнес на территории Брянска и Санкт-Петербурга. За незаконное комиссионное вознаграждение они выводили из-под налогового контроля деньги своих «клиентов». Ими выступали различные предприятия, организации, учреждения и ИП. Для этого создавали фиктивный документооборот между подконтрольными юрлицами и «клиентами», которые были заинтересованы в обналичивании и транзите денег. Всего на преступной схеме за восемь лет – в 2011-2019 годах – удалось заработать больше 107 миллионов рублей.

– В ходе следствия с обвиняемой заключили досудебное соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым она способствовала изобличению и уголовному преследованию остальных участников преступного сообщества, – поясняют в надзорном ведомстве.

Решением суда виновной назначили наказание в виде 3,5 лет лишения свободы. Отбывать срок она будет в колонии общего режима. Также женщину ограничили в свободе на шесть месяцев и оштрафовали на 350 тысяч рублей. В законную силу приговор пока не вступил.

Кстати, уголовное дело в отношении остальных участников преступного сообщества выделили в отдельное производство. Сейчас его рассматривают.

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