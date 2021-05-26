Авиарейсы из Брянска в Симферополь запустят 29 мая

Фото: vk.com, сообщество "Международный аэропорт "Брянск"".

Авиарейсы «Брянск-Симферополь» в 2021-м стартуют 29 мая. Первоначально их будут выполнять дважды в неделю. Об этом сообщили в неофициальной сетевой группе международного аэропорта «Брянск».

Самолеты будут летать на полуостров по вторникам и субботам. Время полета составит 2-2,5 часа. Рейсы по вторникам утвердили с 1 июня по 14 сентября. По субботам – с 29 мая по 2 октября. Их будут выполнять авиакомпания «Ираэро».

С 1 июня стартуют чартерные рейсы в Сочи. Их регулярность – один раз в десять дней. С аналогичной даты добавляется четвертый рейс в Санкт-Петербург.

Также с 1 июня стартуют авиаперелеты из Брянска в Анапу, а с 4-го – в Геленджик. Их будут выполнять авиакомпания «Руслайн» дважды в неделю.

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