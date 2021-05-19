В Брянске этим летом будут работать 65 школьных лагерей. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Брянске этим летом будут работать 65 школьных лагерей. В них смогут отдохнуть 7 тысяч 570 детей. На базе спортивных школ оздоровятся еще 350 ребят, сообщают в пресс-службе Брянского городского Совета.

Будут работать 11 загородных и восемь лагерей санаторного типа. Наполняемость лагеря не будет превышать более 75 процентов. Этого правила будут придерживаться в целях соблюдения норм санитарно-эпидемиологической безопасности.

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