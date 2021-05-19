В Брянской области прогнозируют ухудшение погоды на 20 мая

Фото: vk.com.

В Брянской области прогнозируют ухудшение погоды в четверг, 20 мая. Ночью будет идти дождь, днем возможны гроза и град, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Ветер будет дуть западный со скоростью 7-12 метров в секунду. При грозе возможны порывы до 15-20 метров в секунду.

Температура ночью будет от 9 до 14 тепла, днем воздух прогреется до плюс 19 градусов.

Напомним, оперативное предупреждение от МЧС в регионе действует третий день подряд. 18 мая град размером с голубиное яйцо прошел в Жуковском, Жирятинском и Брянском районах. От непогоды также пострадали Выгоничский, Навлинский и Дубровский районы.

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