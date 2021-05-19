График отключения горячей воды в Брянске -2021

Стало известно, когда и где в Брянске будут отключать горячую воду. Фото: Елена РАКОВА

Стало известно, когда и где в Брянске будут отключать горячую воду в 2021 году. Отопительный сезон в Брянске официально завершился 11 мая. На сайте «Брянсккомунэнерго» опубликовали график остановки котельных на профилактику в 2021 году:

Советский участок

1. Красноармейская,65 - 01.06.2021-07.06.2021

2. Луначарского,2а - 29.06.2021-08.07.2021

3. В.Сафроновой,56 - 09.06.2021-15.06.2021

4. Бежицкая,8а - 15.06.2021-24.06.2021

5. Ст.Димитрова,86б - 15.06.2021-24.06.2021

7. Горького,22 - 15.06.2021-21.06.2021

8. Красноармейская,58 - 08.06.2021-18.06.2021

9. Ст.Димитрова,53 - 29.06.2021-08.07.2021

10. Емлютина,37 - 22.06.2021-28.06.2021

11. Советская,48 -22.06.2021-01.07.2021

12. 3-го Июля,48 - 22.06.2021-28.06.2021

13. Красноармейская,97 - 27.07.2021-02.08.2021

14. В.Сафроновой,56а(эл.аппарат) - 13.07.2021-19.07.2021

15. Советская,8 - 29.06.2021-05.07.2021

16. Степная,3 - 29.06.2021-05.07.2021

17. Ст.Димитрова,1 - 29.06.2021-05.07.2021

18. Ст.Димитрова,73 - 06.07.2021-12.07.2021

19. Ст.Димитрова,42 - 09.06.2021-15.06.2021

20. Спартаковская,128а - 13.07.2021-22.07.2021

21. Урицкого,124 - 15.06.2021-21.06.2021

22. Ленина,105 - 06.07.2021-12.07.2021

23. Октябрская,39 - 20.07.2021-26.07.2021

24. Советская,98 - 27.07.2021-02.08.2021

25. С.Димитрова,100 - 20.07.2021-26.07.2021

26. Ст.Димитрова,14а - 13.07.2021-19.07.2021

27. Октябрьская,107 - 27.07.2021-05.08.2021

28 . Крахмалева,5а - 13.07.2021-22.07.2021

29. Бр.Фронта,18/2 - 30.07.2021-08.08.2021

30. Любезного,2а - 20.07.2021-29.07.2021

31. Горбатова,5 - 05.07.2021-14.07.2021

32. Дуки,78 - 27.07.2021-02.08.2021

33. б.Гагарина,25 - 03.08.2021-12.08.2021

34. Красноармейская,164 - 03.08.2021-12.08.2021

35. Бежицкая,38 - 03.08.2021-12.08.2021

36. Фокина,72а - 06.07.2021-12.07.2021

37. Счастливая,2 - 19.07.2021-22.07.2021

Бежицкий участок

1. ул.Клинцовская,67, - 02.08.2021-11.08.2021

2. ул.Дружбы,56б - 01.06.2021-10.06.2021

3. ул.Клинцовская,61 - 05.07.2021-14.07.2021

4. ул.Дятьковская,119а - 01.06.2021-10.06.2021

5. пер.Н.Советский,69 - 21.06.2021-30.06.2021

6. пер.Н.Советский,44 - 01.07.2021-10.07.2021

7. ул.Ново-Советская,48 - 05.07.2021-14.07.2021

8. ул.Клинцовская,63б - 16.08.2021-25.08.2021

9. ул.Почтовая,13 - 26.07.2021-04.08.2021

10. ул.Почтовая,4 - 07.06.2021-16.06.2021

11. ул.Медведева,79 - 28.06.2021-07.07.2021

12. ул.Литейная,59 - 13.07.2021-22.07.2021

13. ул.Бежицкая,315 - 06.07.2021-15.07.2021

14 . ул.Харьковская,10 - 21.06.2021-30.06.2021

15. ул.Куйбышева,21 - 01.07.2021-10.07.2021

16. ул.Камозина,38а - 14.06.2021-23.06.2021

17. ул.Институтская,141 - 26.07.2021-04.08.2021

18. ул.Орловская,32 - 05.07.2021-14.07.2021

19. ул.Заводская,1а - 21.06.2021 -30.06.2021

20. ул.Дятьковская,155а - 12.07.2021-21.07.2021

21. ул.Н.Советская,83а - 15.06.2021-24.06.2021

22 . ул.Н.Советская,103а - 19.07.2021-28.07.2021

23. ул.Бурова,20 - 05.07.2021-14.07.2021

24. ул.Институтская,3 - 01.06.2021-10.06.2021

25. ул.Ленинградская,24 - 05.08.2021-15.08.2021

26. ул.Бузинова,2б - 14.06.2021-23.06.2021

27. ул.Орловская,2 - 22.07.2021-31.07.2021

28. ул.Союзная.10 - 24.05.2021-02.06.2021

29. ул.3-го Интернационала,1 - 17.05.2021-26.05.2021

30. пер..Кромской,37 - 23.08.2021-01.09.2021

31. ул.Ульянова,39 - 13.07.2021-22.07.2021

32. ул.Кромская,48 - 01.06.2021-10.06.2021

33. ул.Шоссейная,65 (мк-р Автозаводец) - 03.08.2021-12.08.2021

34. ул.Мало-Озерная,1а - 12.05.2021-21.05.2021

35. Камозина,11 - 06.07.2021-15.07.2021

ТП мкр.Московский,37а 05.07.2021-14.07.2021

ТП ул.50 Армии,12а 13.07.2021-22.07.2021

Володарский участок

1. ул.Володарского,46а - 31.05.21. - 03.06.21.

2. ул.Профсоюзов,1а - 07.06.21.-10.06.21.

3. ул.Димитрова,66 - 24.05.21.-27.05.21.

4. ул.Пушкина,4 - 17.06.21.- 22.06.21.

5. ул.Свободы,6а - 19.07.21.-23.07.21.

6. ул.Лермонтова,3-бойл. - 09.08.21.- 18.08.21.

7. ул.Королева,2а-бойлерная - 09.08.21.- 18.08.21.

8. ул.Афанасьева,18а стар - 09.08.21.- 18.08.21.

9. ул.Вяземского,19-бойлерная - 09.08.21.- 18.08.21.

10. ул.Гончарова,15 п.Радица-Крыловка - 12.07.21.-13.07.21.

11. ул.Кл.Цеткин,12б - 17.05.21.-21.05.21.

12. ул.Пушкина,44а - 26.07.21.-08.08.21

13. ул.Фосфоритная,17а - 30.06.21.-09.07.21.

14 . ул.Чернышевского,58а - 26.06.21.-05.07.21.

15. ул.Салтыкова-Щедрина,1а - 14.07.21.-16.07.21.

16. ул.2-ая Мичурина,32а ФОК - 11.05.21- 14.05.21

Фокинский участок

1. пр.Московский,126а - 12.05.21-25.05.21

2. Б.Бережская Пустошь - 31.05.21-13.06.21

3. Белобережская,24/1 - 02.06.21-15.06.21

4. ул.О.Кошевого,41 - 03.06.21-16.06.21

5. ул.О.Кошевого,69А - 15.06.21-28.06.21

6. КНР Менжинского,9б - 17.06.21-30.06.21

7. пер.Новозыбковский.14 - 01.07.21-14.07.21

8. Б.Берега,Коминтерна,1 - 05.07.21-18.07.21

9. Чкалова,3 - 01.07.21-14.07.21

10. пр.Московский,93а 26.07.21-08.08.21

11. пр.Московский,106в - 15.07.21-28.07.21

12. пр.Московский,86 - 26.07.21-08.08.21

13. Дзержинского,47 - 09.08.21-22.08.21

14. пр.Московский,7а - 16.08.21-29.08.21

15. Б.Берега, Детский санаторий - 30.08.21-06.09.21

Брянский участок

1. Бр.район,Меркульево, ул.Воинская,3а - 20.07-02.08.21

2. Бр.район,с.Глинищево, ул.Больничная,4/7 - 02.08-15.08.21

3. Бр. Район, с.Глинищево, пер Заречный,48 - 13.07-26.07.21

4. Бр.район,Путевка, Луговая,1а - 01.07-14.07.21

5. Путевка, Центральная,1к - 15.06-28.06.21

6. Добрунь, Парковая,5а - 27.07-09.08.21

7. Супонево, Школьная,10 - 01.06-14.06.21

8. Домашёво, ул.Садовая,9 - июнь(между сменами)

Когда будут постановлены котельные на профилактический ремонт в других районах области, можно узнать по ссылке. Сотрудники предприятия предупреждают, что графики отключения водоснабжения периодически будут актуализироваться. Получить информацию можно в центральной диспетчерской службе ГУП “Брянсккоммунэнерго” по телефону 8-800-100-78-79.

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