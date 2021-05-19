В Брянском районе отремонтируют дорогу от Ковшовки до станции Свень

Фото: управление автомобильных дорог Брянской области.

В Брянском районе в этом году отремонтируют дорогу от Ковшовки до станции Свень. Это является одним из выездов из города. Работы пройдут на участке в три километра. Дорогу не ремонтировали больше 12 лет. Деньги на ремонт выделили в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

На дороге сфрезеровали старый асфальт. Сейчас кладут выравнивающий слой асфальта.

- Устройство верхнего слоя покрытия на этой автодороге будет выполнено из щебеночно-мастичного асфальтобетона, - говорят в пресс-службе управления автомобильных дорог Брянской области. - Такое покрытие имеет высокую износостойкость, длительный срок эксплуатации и низкий показатель уровня шума при движении транспорта. Оно остается стабильным при механических воздействиях и характеризуется повышенным коэффициентом сцепления шин с поверхностью дороги.

На участке заменят павильоны для общественного транспорта, установят знаки и нанесут разметку. Работы должны завершить до 31 августа 2021 года.

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