В брянской Ржанице град побил окна в школе

Фото: Ирина Бондарева.

В брянском селе Ржаница в Жуковском районе сильный град побил окна в средней школе. На учебный процесс это не повлияло, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Штормовое предупреждение из-за грозы и града 18 мая объявили по всей области. Но стихия обрушилась на Жуковский, Выгоничский, Навлинский, Жирятинский, Брянский и Дубровский районы. А самые значительные последствия зафиксировали в Ржанице.

Град побил шиферные крыши домов, теплицы из поликарбоната, сельскохозяйственные культуры, стекла машин.

- Жизнеобеспечение населения не нарушено, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - Организована работа комиссии по оценке ущерба и оказанию помощи населению.

До вечера во вторник грозы прошли по всей области.

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