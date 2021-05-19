Звания «Заслуженный врач Российской Федерации» удостоили брянского врача Леонида Базевича

Брянскому врачу областной больницы № 1 Леониду Базевичу (в центре) присвоили звание «Заслуженный врач Российской Федерации». Фото: Брянская областная больница № 1.

Брянскому врачу областной больницы № 1 Леониду Базевичу присвоили звание «Заслуженный врач Российской Федерации». Приказ подписал президент РФ Владимир Путин.

Леонид Александрович раньше руководил ревматологическим отделением больницы. Высокой награды медика удостоили за заслуги в области здравоохранения и многолетняя добросовестная работа.

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