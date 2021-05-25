В Брянскую область прибыла делегации из Калужской области

Фото: Брянская областная Дума.

25 мая в Брянскую область с официальным визитом прибыла делегация из Калужской области. Ее возглавляет губернатор Владислав Шапша. Главы двух регионов обсудили вопросы потенциального сотрудничества на рабочей встрече, сообщают в сетевой группе областного правительства.

«Обсудили совместные проекты в экономике, сельском хозяйстве, социальной сфере. Предприятия обоих регионов заинтересованы в развитии кооперационных связей», - так охарактеризовал прошедшую встречу в облправительстве Брянской области калужский губернатор в своем телеграм-канале.

Владислав Шапша добавил, что обсудили также сотрудничество с компаниями, которые базируются на границе между регионами. И параллельно отметил успехи Брянской области в сельском хозяйстве:

«Ознакомимся с опытом развития агропромышленного комплекса. Убежден, у нашего сотрудничества большой потенциал и серьезные перспективы».

В пресс-службе правительства Брянской области добавляют, что Брянскую и Калужскую области объединяет не только добрососедские отношения, но и общее героическое прошлое. В годы Великой Отечественной войны население вело совместную партизанскую войну с врагом. А потому гости побывали на площади Партизан. Там губернаторы и остальные делегаты почтили память героев, возложив цветы к памятнику.

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