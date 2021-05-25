Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 25 мая 2021 года. За минувшие сутки заболел 71 житель региона, выздоровели 24 человека. Смертельных случаев не зарегистрировали.
В целом у 39839 человек подтвердили коронавирус, вылечились 38890 жителей области, умерли 332 пациента. За сутки не выполнили ни одного теста на инфекцию. Общее число исследований составляет 561095.
В лидерах по суточному приросту – Брянск. Там за сутки прибавились 30 новых заболевши. На второй строчке – Стародубский район с 11-ю заболевшими, на третьей – Брасовский – с 5-ю. По три новых случая зарегистрировали в Карачевском районе, Брянском, Суражском, Рогнединском. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 17 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 25 мая 2021 года:
— Брянск – 14684 (+30)
— Брянский район – 4540 (+3)
— Дятьковский район – 1653 (+2)
— Карачевский район – 1390 (+3)
— Клинцы – 1223
— Стародубский район – 1152 (+11)
— Трубчевский район – 1074 (+1)
— Новозыбков – 987
— Брасовский район – 922 (+5)
— Жуковский район – 892 (+2)
— Навлинский район – 888 (+1)
— Комаричский район – 875
— Выгоничский район – 940 (+1)
— Унечский район – 796
— Мглинский район – 700 (+2)
— Почепский район – 687 (+1)
— Климовский район – 677
— Фокино – 655
— Погарский район – 601
— Сельцо – 547 (+1)
— Клетнянский район – 530 (+1)
— Дубровский район – 517
— Клинцовский район – 485
— Суземский район – 439
— Злынковский район – 410
— Суражский район – 418 (+3)
— Гордеевский район – 365
— Красногорский район – 297
— Севский район – 300 (+1)
— Жирятинский район – 137
— Рогнединский район – 92 (+3)
— Иногородние – 66.
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