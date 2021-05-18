В новостройке Брянска заработали цифровые сервисы платформы «Ростелеком Ключ»

Фото: "Ростелеком".

«Ростелеком» подключил к платформе «Ростелеком Ключ» первый жилой комплекс в Брянске. Провайдер установил умные домофоны и организовал комплексное видеонаблюдение в ЖК «Академический» по улице Горбатова. Будущие жильцы новостройки смогут оценить преимущества цифровых решений для комфортного и безопасного проживания в современном многоквартирном доме. Входные зоны в жилом комплексе оснащены шестью умными домофонами со встроенными видеокамерами высокого разрешения. Видеонаблюдение обеспечено 22 камерами, которые установлены в подъездах и на фасаде по периметру здания.

Такой комплекс решений позволит новоселам управлять домофоном через приложение в смартфоне, а также контролировать придомовую территорию, холлы и лестничные площадки в подъездах. С помощью персонального девайса, подключенного к сети Интернет, жильцы смогут посмотреть, кто пришел, и поговорить с гостем, дистанционно открыть калитку во двор или дверь в подъезд, а также назначить временный индивидуальный цифровой ключ для доступа визитеров на 24 часа. Изображение с видеокамер доступно для просмотра в режиме реального времени и в записи из архива. Видеоархив с возможностью выгрузки и сохранением клипов доступен в облаке 14 дней. Все записи как с умных домофонов, так и с камер хранятся на облачной платформе и надежно защищены от взлома.

Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях:

«Сервис “Ростелеком Ключ” – это цифровое решение для жилых зон и территорий. В современных реалиях на первый план у клиента выходят комфорт и безопасность. Наше предложение полноценно и качественно обеспечивает эти потребности как для жильцов многоэтажных домов, так и для управляющих компаний. Например, жильцы могут через приложение в смартфоне в любое время посмотреть, что происходит на прилегающей к дому территории. Особенно это актуально, когда дети остаются дома или во дворе без взрослых. Для управляющих компаний сервис дает возможность контролировать объекты жилой инфраструктуры с одного рабочего места. Думаю, что в недалеком будущем “Ростелеком Ключ” станет привычным явлением для новостроек Брянска».

Вадим Карбовский, директор ООО «КРЭС»:

«Для жителей многоэтажных домов вместе с комфортом и безопасностью в собственной квартире важны также чистота и порядок на лестничной клетке, в подъезде, во дворе, на детской площадке. А задача нашей компании – обеспечить эти нужды на самом высоком уровне. Поэтому в “Академическом” умные домофоны провайдер дополнил услугой “Видеонаблюдение”, установив оборудование в подъездах и на прилегающей к дому территории. Теперь наши сотрудники через личный кабинет периодически мониторят видеопоток с камер наблюдения. В случае возникновения нестандартной ситуации мы готовы оперативно реагировать на нее».

В рамках платформы «Ростелеком Ключ» управляющие компании или товарищества собственников жилья также могут дополнить комплекс цифровых решений в своих домах умными счетчиками для учета ресурсов общедомового пользования, а также умным шлагбаумом. Сервисы платформы «Ростелеком Ключ» могут быть организованы как в строящихся, так и в заселенных домах. Для этого, в соответствии с действующим законодательством, необходимо документально зафиксировать согласие и пожелания жильцов по внедрению цифровых сервисов.

Подробнее о продукте можно узнать по телефону единого контакт-центра «Ростелекома» 8 800 301 05 50