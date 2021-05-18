В Брянске завершили подготовительный этап расчистки русла Десны. Фото: Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

В Брянске завершили подготовительный этап расчистки русла Десны. Меньше чем через месяц, с 10 июня, проведут в навигационный период гидромеханизированные работы - сверху вниз по течению дизельным земснарядом со складированием во временные отвалы.

- Планируют устранить завалы и топляки, извлечь затонувшие деревья и донные отложения, - сообщают в пресс-службе Брянской областной Думы. - В дальнейшем они будут использоваться муниципальными предприятиями ЖКХ для рекультивации нарушенных земель.

Очистку десны проводят в рамках национального проекта «Экология» на участке протяженностью 5,7 километра от Бордовичского водозабора до Литейного моста в Бежицком районе.

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