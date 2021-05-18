В брянской Жуковке прошел град с голубиное яйцо. Фото: "Подслушано Брянск", vk. com.

В брянской Жуковке во вторник, 18 мая пошел крупный град. Город засыпало градом размером с голубиное яйцо. Фото очевидцы опубликовали в соцсетях в одной из групп.

Пользователи активно коммутируют разгул стихии.

- В жизни таких громадных градин не видела! - пишет Виктория Дорофеева. - Это ж и машины теперь побиты, и деревья, и огороды. Ужас!

Судя по комментариям и прикрепленным к ним фотографиям, град также не обошел стороной Дубровку, Ржаницу, Тросну, Выгоничский район.

Кстати, в ГУ МЧС России по Брянской области предупредили о том, что 18 мая с 13-14 часов и до 21 часа местами пройдет сильный дождь, гроза, град. Шквалистый ветер усилится от 15 до 20 метров в секунду.

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