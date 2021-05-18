В Брянске в список благоустройства включили еще восемь дворовых территорий Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске в список благоустройства включили еще восемь дворовых территорий. Во время торгов, проведенных в по выбору подрядных организаций сложилась экономия в размере 32,5 миллионов рублей. Эти средства решили направить на ремонт дополнительных дворов. Дополнительный перечень дворовых территорий для благоустройства в 2021 году утвердили на заседании Общественной муниципальной комиссии по реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». В него включили восемь адресов:

Адреса дворов, включенных в дополнительный перечень для благоустройства:

— улица XXII Съезда КПСС, д. 119 и улица Кислородная, д. 20;

— улица XXII Съезда КПСС, д. 45;

— переулок. Гончарова, д. 68 и д. 70;

— улица Есенина, д. 8;

— улица Фокина, д. 98;

— улица Авиационная, д. 28;

— улица Емлютина, д. 41 и д. 43, ул. Ромашина, 17 и ул. Октябрьская, д. 13;

— улица Горбатова, д. 21 (обеспечен лимитами финансирования на 50прпоцентов).

- Исходя из суммы экономии и проектно-сметной документации, семь из них обеспечены финансовыми лимитами на 100 процентов, один — на 50 процентов, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - В случае если в ходе очередных торгов вновь сложится экономия, то в этом году дополнительно благоустроят все восемь дворов, в противном случае – семь.

Таким образом, в этом году капитально отремонтируют не менее 17 дворовых территорий.

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