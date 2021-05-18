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Экономика18 мая 2021 11:39

Около семидесяти детей энергетиков приняли участие в конкурсе рисунков, посвященному Дню Победы

В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» и ООО «БрянскЭлектро» подвели итоги конкурса детского рисунка «День Великой Победы глазами детей»
Кира ФИЛИППОВА
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Фото: Россети Центр Брянскэнерго.

Фото: Россети Центр Брянскэнерго.

В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» и ООО «БрянскЭлектро» подвели итоги конкурса детского рисунка «День Великой Победы глазами детей». Он был приурочен к 9 Мая и проводился с целью развития творческих способностей у подрастающего поколения, воспитания чувства патриотизма и гордости за историческое прошлое своей Родины.

Ребятам было предложено представить на конкурс рисунок, сюжет которого должен отражать Победу русского народа над немецко-фашистскими захватчиками. Он мог быть выполнен в любой графической или живописной технике на бумаге размером не более формата А3. Конкурс вызвал большой интерес у детей. На суд жюри, в состав которого входили представители филиала и первичной профсоюзной организации, представлено около 70 работ.

В итоге в возрастной группе 5-7 лет первое место разделили работы «Вечный огонь, память и скорбь», которую выполнила пятилетняя Валерия Сахарова; и «Вечная память», ее автором является четырехлетняя Елизавета Бирюкова. Второе место в этой возрастной группе присуждено рисунку «Без срока давности». Ее нарисовала пятилетняя Диана Малаева.

В возрастной группе 8-10 лет призовые места распределились следующим образом: первое место разделили работы «Ржевский мемориал» (автор – девятилетний Даниил Карасев) и «Голубь мира» (автор – восьмилетний Арсений Мазур). На втором - оказались сразу три работы: «Мы помним, мы гордимся!» (автор – восьмилетняя Ксения Клюева), «Имя тебе-Победитель!» (автор – восьмилетняя Арина Малаева) и «Просто ты умела ждать…» (автор – десятилетний Игорь Скляный).

В возрастной группе 11 – 14 лет первое место занял рисунок «Наша Победа!» одиннадцатилетней Анны Базюто. Второе – работы: «Конец Войны», которую выполнила одиннадцатилетняя Арина Маркина; «Наша Победа!» одиннадцатилетнего Александра Усикова и «Он сражался за Родину» двенадцатилетней Ангелины Мазур.

По мнению жюри, все работы, представленные на конкурс, в полной мере отражают заявленную тему и соответствуют критериям, по которым оценивались работы: творческой и художественной целостности; наличию авторского подхода к представлению материала, грамотности; использованию возможностей художественных материалов и культуре оформления работы. Поэтому авторам, чьи рисунки не заняли первых двух мест, решено присудить третье место. Все участники получат призы. Выставка из работ детей энергетиков украсила фойе исполнительного аппарата Брянскэнерго.

БрянскэнергоБИЗНЕС-ПРЕСС