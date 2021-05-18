Около семидесяти детей энергетиков приняли участие в конкурсе рисунков, посвященному Дню Победы

Фото: Россети Центр Брянскэнерго.

В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» и ООО «БрянскЭлектро» подвели итоги конкурса детского рисунка «День Великой Победы глазами детей». Он был приурочен к 9 Мая и проводился с целью развития творческих способностей у подрастающего поколения, воспитания чувства патриотизма и гордости за историческое прошлое своей Родины.

Ребятам было предложено представить на конкурс рисунок, сюжет которого должен отражать Победу русского народа над немецко-фашистскими захватчиками. Он мог быть выполнен в любой графической или живописной технике на бумаге размером не более формата А3. Конкурс вызвал большой интерес у детей. На суд жюри, в состав которого входили представители филиала и первичной профсоюзной организации, представлено около 70 работ.

В итоге в возрастной группе 5-7 лет первое место разделили работы «Вечный огонь, память и скорбь», которую выполнила пятилетняя Валерия Сахарова; и «Вечная память», ее автором является четырехлетняя Елизавета Бирюкова. Второе место в этой возрастной группе присуждено рисунку «Без срока давности». Ее нарисовала пятилетняя Диана Малаева.

В возрастной группе 8-10 лет призовые места распределились следующим образом: первое место разделили работы «Ржевский мемориал» (автор – девятилетний Даниил Карасев) и «Голубь мира» (автор – восьмилетний Арсений Мазур). На втором - оказались сразу три работы: «Мы помним, мы гордимся!» (автор – восьмилетняя Ксения Клюева), «Имя тебе-Победитель!» (автор – восьмилетняя Арина Малаева) и «Просто ты умела ждать…» (автор – десятилетний Игорь Скляный).

В возрастной группе 11 – 14 лет первое место занял рисунок «Наша Победа!» одиннадцатилетней Анны Базюто. Второе – работы: «Конец Войны», которую выполнила одиннадцатилетняя Арина Маркина; «Наша Победа!» одиннадцатилетнего Александра Усикова и «Он сражался за Родину» двенадцатилетней Ангелины Мазур.

По мнению жюри, все работы, представленные на конкурс, в полной мере отражают заявленную тему и соответствуют критериям, по которым оценивались работы: творческой и художественной целостности; наличию авторского подхода к представлению материала, грамотности; использованию возможностей художественных материалов и культуре оформления работы. Поэтому авторам, чьи рисунки не заняли первых двух мест, решено присудить третье место. Все участники получат призы. Выставка из работ детей энергетиков украсила фойе исполнительного аппарата Брянскэнерго.