В Брянской области 18 мая ожидают град и грозу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Брянской области 18 мая ожидают сильный дождь, грозу и град. Ветер будет дуть в юго-восточном направлении. Ночью со скоростью 5-10 метров в секунду, днем 8-13 метров в секунду. Местами его порывы усилятся до 20 метров в секунду.

Ночью столбики термометров поднимутся от плюс 13 градусов до плюс 18 градусов. Днем - от плюс 20 градусов до плюс 25 градусов, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области.

Такие погодные условия могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций. Жителей региона просят быть осторожными.

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