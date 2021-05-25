Брянский пловец Илья Бородин стал чемпионом Европы

Фото: vk.com, сообщество "Брянская область".

Брянский пловец Илья Бородин стал победителем чемпионата Европы по водным видам спорта. Турнир походил в столице Венгрии с 10 по 23 мая.

Победной для брянского спортсмена стала дистанция на 400 метров комплексом. Илья преодолел ее за 4 минуты и 10,02 секунды. Это новый рекорд России и юношеский мировой рекорд. Вторым финишировал итальянец Альберто Раццетти, третьим – Макс Литчфилд из Великобритании. Их результаты – 4:11.17 и 4:11.56 соответственно.

– Достаточно тяжело соревноваться в последний день турнира, – прокомментировал свою победу Илья Бородин. – В ожидании стартов я провел здесь неделю! И надо сказать засиделся. Вот меня наконец-то выпустили, и я сорвался (смеется). Очень рад, что так получилось.

Добавим, на ЧЕ-2021 прошли соревнования по плаванию на всех дистанциях, по прыжкам в воду, синхронному плаванию и плаванию в открытой воде.

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