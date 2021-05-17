В брянской Жуковке построят военно-патриотический центр «Авангард». Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области в Жуковке определили площадку для создания военно-патриотического центра «Авангард». Его создадут на базе областного центра оздоровления «Деснянка».

Сейчас проводят все необходимые подготовительные работы, анализ бюджетных средств, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Новый учебно-методический центр будет работать также, как и московский комплекс. Столичное учреждение принимает в год больше 30 тысяч ребят. Возвели его за 372 дня. Его оснастили уникальными тренажерами.

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