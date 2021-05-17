Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 17 мая 2021 года. За минувшие сутки заболели 67 жителей региона, выздоровели 8. За сутки новых смертей от инфекции не зарегистрировали.

В целом у 39291 человека подтвердили коронавирус, вылечились 38484 жителя области, умерли 317 пациентов. За сутки выполнили 353 теста на инфекцию. Общее число исследований составляет 553031.

В Брянске за сутки ковид-19 выявили у 26 человек. Это наибольший суточный прирост. В Унечском районе диагноз подтвердили у 11 пациентов. Девять новых заболевших в Навлинском районе, пять - в Стародубском. По три новых случая коронавируса выявили в Корачевском и Комаричском районах, два- в Жуковском. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 13 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 17 мая 2021 года:

— Брянск – 14489 (+26)

— Брянский район – 4512 (+1)

— Дятьковский район – 1631 (+1)

— Карачевский район – 1365 (+3)

— Клинцы – 1200

— Стародубский район – 1128 (+5)

— Трубчевский район – 1065 (+1)

— Новозыбков – 975

— Брасовский район – 900

— Комаричский район – 874 (+3)

— Жуковский район – 873 (+2)

— Навлинский район – 879 (+9)

— Выгоничский район – 832

— Унечский район – 775 (+11)

— Мглинский район – 683

— Климовский район – 673

— Почепский район – 671 (+3)

— Фокино – 653

— Погарский район – 593

— Сельцо – 543

— Клетнянский район – 518

— Дубровский район – 507

— Клинцовский район – 481

— Суземский район – 432

— Злынковский район – 405

- Суражский район - 405 (+1)

— Гордеевский район – 362

— Красногорский район – 294

— Севский район – 286 287 (+1)

— Жирятинский район – 135

— Рогнединский район – 85

— Иногородние – 66.

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