Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 17 мая 2021 года. За минувшие сутки заболели 67 жителей региона, выздоровели 8. За сутки новых смертей от инфекции не зарегистрировали.
В целом у 39291 человека подтвердили коронавирус, вылечились 38484 жителя области, умерли 317 пациентов. За сутки выполнили 353 теста на инфекцию. Общее число исследований составляет 553031.
В Брянске за сутки ковид-19 выявили у 26 человек. Это наибольший суточный прирост. В Унечском районе диагноз подтвердили у 11 пациентов. Девять новых заболевших в Навлинском районе, пять - в Стародубском. По три новых случая коронавируса выявили в Корачевском и Комаричском районах, два- в Жуковском. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 13 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 17 мая 2021 года:
— Брянск – 14489 (+26)
— Брянский район – 4512 (+1)
— Дятьковский район – 1631 (+1)
— Карачевский район – 1365 (+3)
— Клинцы – 1200
— Стародубский район – 1128 (+5)
— Трубчевский район – 1065 (+1)
— Новозыбков – 975
— Брасовский район – 900
— Комаричский район – 874 (+3)
— Жуковский район – 873 (+2)
— Навлинский район – 879 (+9)
— Выгоничский район – 832
— Унечский район – 775 (+11)
— Мглинский район – 683
— Климовский район – 673
— Почепский район – 671 (+3)
— Фокино – 653
— Погарский район – 593
— Сельцо – 543
— Клетнянский район – 518
— Дубровский район – 507
— Клинцовский район – 481
— Суземский район – 432
— Злынковский район – 405
- Суражский район - 405 (+1)
— Гордеевский район – 362
— Красногорский район – 294
— Севский район – 286 287 (+1)
— Жирятинский район – 135
— Рогнединский район – 85
— Иногородние – 66.
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