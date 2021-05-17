Военный комиссар Брянской области Андрей Соломенцев ушел в отставку. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Ушел в отставку военный комиссар Брянской области Андрей Соломенцев. Это связано с его переходом на другое место работы. Временно исполняющим обязанности военного комиссара назначили подполковника Василия Загривина. Раньше он работал на посту заместителя Соломенцева, сообщает ГТРК «Брянск».

Андрей Леонидович в должности военкома проработал 14 лет. Генерал-майор запаса имеет награду Орден Дружбы. Также он поощрен Почетными грамотами Министра обороны, губернатора региона, Брянской областной Думы.

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