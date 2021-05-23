Брянский областной суд может возглавить Наталья Третьякова

Пост председателя Брянского областного суда может возглавить Наталья Третьякова. Фото: Иван ВИСЛОВ

Пост председателя Брянского областного суда может возглавить Наталья Третьякова. Заявление о рекомендации кандидата рассмотрят в Москве 1 июня – на заседании Высшей квалификационной коллегии судей РФ. Об этом сказано на сайте ведомства в разделе «Предварительная повестка заседаний».

Заседание начнется в 09.30. Вопрос утверждения брянского судьи в новой должности – второй в повестке. Конкурс на вакантную должность объявляли в «Российской газете» еще 10 ноября прошлого года.

Сейчас Наталья Владимировна трудится в аналогичной должности, но с приставкой «врио». Соответствующий приказ подписал 16 октября 2020-го председатель Верховного Суда РФ Вячеслав Лебедев.

СПРАВКА «КП»:

Наталья Третьякова родилась в брянском городе Карачев. В 1992-м окончила Всесоюзный юридический заочный институт по специальности «Правоведение». С 1983 года работала в разных должностях в Карачевском районном суде. С 1992-го по 2003 год была его судьей. Последующие 13 лет работала судьей Брянского областного суда, в мае 2016-го стала его зампредседателя.

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