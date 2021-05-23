Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 23 мая 2021 года. За минувшие сутки заболели 72 жителя региона, выздоровели 56 человек. Четверо умерли.
В целом у 39695 человек подтвердили коронавирус, вылечились 38838 жителей области, умерли 332 пациента. За сутки выполнили 1478 тестов на инфекцию. Общее число исследований составляет 560835.
В лидерах по суточному приросту - Брянск. Там за сутки прибавился 21 новый заболевший. Кстати, аналогичный рост наблюдался в областном центре и днем ранее. На второй строчке – Карачевский район с 9-ю заболевшими, на третьей – Брянский с 8-ю. Дальше по убывающей следуют Почепский, Унечский и Дятьковский районы. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 16 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 23 мая 2021 года:
— Брянск – 14628 (+21)
— Брянский район – 4535 (+8)
— Дятьковский район – 1645 (+4)
— Карачевский район – 1382 (+9)
— Клинцы – 1215
— Стародубский район – 1140 (+1)
— Трубчевский район – 1071
— Новозыбков – 985
— Брасовский район – 915 (+3)
— Комаричский район – 875
— Навлинский район – 886
— Жуковский район – 886 (+2)
— Выгоничский район – 837 (+3)
— Унечский район – 796 (+6)
— Мглинский район – 697
— Почепский район – 686 (+7)
— Климовский район – 676
— Фокино – 655
— Погарский район – 601
— Сельцо – 545 (+1)
— Клетнянский район – 529 (+1)
— Дубровский район – 514 (+2)
— Клинцовский район – 485
— Суземский район – 438 (+2)
— Злынковский район – 410
— Суражский район – 414 (+1)
— Гордеевский район – 364
— Красногорский район – 296
— Севский район – 298 (+1)
— Жирятинский район – 136
— Рогнединский район – 89
— Иногородние – 66.
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