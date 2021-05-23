Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 23 мая 2021 года. За минувшие сутки заболели 72 жителя региона, выздоровели 56 человек. Четверо умерли.

В целом у 39695 человек подтвердили коронавирус, вылечились 38838 жителей области, умерли 332 пациента. За сутки выполнили 1478 тестов на инфекцию. Общее число исследований составляет 560835.

В лидерах по суточному приросту - Брянск. Там за сутки прибавился 21 новый заболевший. Кстати, аналогичный рост наблюдался в областном центре и днем ранее. На второй строчке – Карачевский район с 9-ю заболевшими, на третьей – Брянский с 8-ю. Дальше по убывающей следуют Почепский, Унечский и Дятьковский районы. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 16 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 23 мая 2021 года:

— Брянск – 14628 (+21)

— Брянский район – 4535 (+8)

— Дятьковский район – 1645 (+4)

— Карачевский район – 1382 (+9)

— Клинцы – 1215

— Стародубский район – 1140 (+1)

— Трубчевский район – 1071

— Новозыбков – 985

— Брасовский район – 915 (+3)

— Комаричский район – 875

— Навлинский район – 886

— Жуковский район – 886 (+2)

— Выгоничский район – 837 (+3)

— Унечский район – 796 (+6)

— Мглинский район – 697

— Почепский район – 686 (+7)

— Климовский район – 676

— Фокино – 655

— Погарский район – 601

— Сельцо – 545 (+1)

— Клетнянский район – 529 (+1)

— Дубровский район – 514 (+2)

— Клинцовский район – 485

— Суземский район – 438 (+2)

— Злынковский район – 410

— Суражский район – 414 (+1)

— Гордеевский район – 364

— Красногорский район – 296

— Севский район – 298 (+1)

— Жирятинский район – 136

— Рогнединский район – 89

— Иногородние – 66.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».