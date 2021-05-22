Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 22 мая 2021 года. За минувшие сутки заболели 70 жителей региона, выздоровели 42 человека. Трое умерли.

В целом у 39623 человек подтвердили коронавирус, вылечились 38782 жителей области, умерли 328 пациентов. За сутки выполнили 1576 тестов на инфекцию. Общее число исследований составляет 558657.

В Брянске за сутки ковид-19 выявили у 21 жителя. Это наибольший суточный прирост. В Мглинском районе диагноз подтвердили у 13 пациентов, в Стародубском – у 11, в Унечском – у 8, в Суражском – у 5. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 10 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 22 мая 2021 года:

— Брянск – 14607 (+21)

— Брянский район – 4527 (+3)

— Дятьковский район – 1641 (+3)

— Карачевский район – 1373

— Клинцы – 1215

— Стародубский район – 1139 (+11)

— Трубчевский район – 1071

— Новозыбков – 985

— Брасовский район – 912 (+3)

— Комаричский район – 875

— Навлинский район – 886 (+2)

— Жуковский район – 884

— Выгоничский район – 834

— Унечский район – 790 (+8)

— Мглинский район – 697 (+13)

— Почепский район – 679

— Климовский район – 676

— Фокино – 655

— Погарский район – 601

— Сельцо – 544

— Клетнянский район – 528 (+1)

— Дубровский район – 512

— Клинцовский район – 485

— Суземский район – 436

— Злынковский район – 410

— Суражский район - 413 (+5)

— Гордеевский район – 364

— Красногорский район – 296

— Севский район – 297

— Жирятинский район – 136

— Рогнединский район – 89

— Иногородние – 66.

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