Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 22 мая 2021 года. За минувшие сутки заболели 70 жителей региона, выздоровели 42 человека. Трое умерли.
В целом у 39623 человек подтвердили коронавирус, вылечились 38782 жителей области, умерли 328 пациентов. За сутки выполнили 1576 тестов на инфекцию. Общее число исследований составляет 558657.
В Брянске за сутки ковид-19 выявили у 21 жителя. Это наибольший суточный прирост. В Мглинском районе диагноз подтвердили у 13 пациентов, в Стародубском – у 11, в Унечском – у 8, в Суражском – у 5. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 10 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 22 мая 2021 года:
— Брянск – 14607 (+21)
— Брянский район – 4527 (+3)
— Дятьковский район – 1641 (+3)
— Карачевский район – 1373
— Клинцы – 1215
— Стародубский район – 1139 (+11)
— Трубчевский район – 1071
— Новозыбков – 985
— Брасовский район – 912 (+3)
— Комаричский район – 875
— Навлинский район – 886 (+2)
— Жуковский район – 884
— Выгоничский район – 834
— Унечский район – 790 (+8)
— Мглинский район – 697 (+13)
— Почепский район – 679
— Климовский район – 676
— Фокино – 655
— Погарский район – 601
— Сельцо – 544
— Клетнянский район – 528 (+1)
— Дубровский район – 512
— Клинцовский район – 485
— Суземский район – 436
— Злынковский район – 410
— Суражский район - 413 (+5)
— Гордеевский район – 364
— Красногорский район – 296
— Севский район – 297
— Жирятинский район – 136
— Рогнединский район – 89
— Иногородние – 66.
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