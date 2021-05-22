В Брасовской ЦРБ потушили условный пожар и спасли пациента

Из-за сильного задымления из здания не смог самостоятельно выбраться один пациент. Его "спасли" пожарные. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

Условный пожар ликвидировали в здании Брасовской центральной районной больницы 20 мая. Это были пожарно-тактические учения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

Во время учений отрабатывали взаимодействие между подразделениями Брасовского местного пожарно-спасательного гарнизона, спецслужбами и администрацией ЦРБ.

- По легенде, возгорание произошло в ренгенкабинете на первом этаже здания, - рассказывают в брянском главке МЧС. - Сработала автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей при пожаре. Сотрудники больницы доложили о ЧП в пожарную охрану, направили своего представителя встречать пожарных, а также приняли меры для эвакуации персонала и посетителей.

Прибывшие спасатели провели разведку и установили, что из горящего здания эвакуировали не всех. Так, один человек остался в ренгенкабинете. И из-за сильного задымления не смог самостоятельно выбраться. В итоге к его спасению привлекли специалистов.

Всего тушение заняло несколько минут. В работах задействовали четыре единицы техники и 16 человек личного состава.

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