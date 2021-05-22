В брянских школах 22 мая прозвенели последние звонки

В субботу, 22 мая, в школах Брянской области состоялись традиционные «Последние звонки» для выпускников 11-х и 9 классов. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В субботу, 22 мая, в школах Брянской области состоялись традиционные «Последние звонки» для выпускников 11-х и 9 классов. Несмотря на пандемию коронавируса, в 2021-м праздники разрешили провести в очном режиме. Однако в ряде школ запланированные торжества отменили для девятиклассников.

Так, 22 мая праздник не состоялся в 56-й брянской школе. Она расположена во втором проезде Станке Димитрова в Советском районе. Об отмене праздника родителей выпускников уведомили вечером в четверг. И сослались на полученное распоряжение.

Однако в большинстве школ региона «Последние звонки» все же прошли. Так, к примеру, в 35-й школе Брянска торжество организовали накануне - 21 мая. В нем участвовали и выпускники 11 классов, и 9-х.

В традиционном формате прошел праздник и в лицее №1 Брянского района.

- 22 мая «Последний звонок» устроили для наших выпускников, - комментирует «КП-Брянск» одна из родительниц. - А 25 мая для остальных школьников пройдут линейки в актовом зале. Состоится также церемония награждения отличившихся ребят. В помещении будет присутствовать не больше 50 человек.

Кстати, в 2021-м в Брянской области со школой простились порядка 5400 выпускников 11 классов. Девятиклассников больше вдвое – свыше 12000.

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