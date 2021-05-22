Возле кафедрального собора в Брянске установят бюст Александра Невского

Местом установки памятника станет территория главного храма Брянской епархии. Фото: пресс-служба Брянской епархии

В Брянске установят бюст благоверного князя Александра Невского. Он разместится на территории Кафедрального собора в Советском районе. Основу монумента заложили в пятницу, 21 мая, сообщает пресс-служба Брянской епархии.

Идею увековечить имя великого полководца и мудрого правителя поддержал владыка Александр. Событие приурочат к 800-летию со дня рождения святого благоверного князя, которое отмечают в этом году.

Сам десятитонный бюст уже доставили в областной центр. Его изготовили в рамках проекта «Аллея русской славы». Свое почетное место монумент займет в ближайшее время.

«Александра Невского знают все. Его делами гордится вся страна. И история пронизана тем заделом, который он сделал в свое время. Одержав победу на Чудском озере, сумев договориться с Ордой, он фактически сохранил наше Отечество», - подчеркнул депутат Госдумы РФ Николай Валуев, участвовавший в закладке бюста.

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