В брянском Овстуге восстановят водяную мельницу. Фото: Брянское региональное отделение ВООПИиК.

В Брянском Овстуге восстановят водяную мельницу. Региональное отделение «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» выиграло грант на реализацию проекта добровольческой, волонтерской, деятельности в сфере культуры «Водяная мельница, оживи».

Это позволить вернуть к жизни водяную мельницу в селе Овстуг, как культурный объект исторической усадебной среды, сообщают в региональном отделении ВООПИиК. Проект будут реализовывать в этом году с июня по октябрь 2021 года.

С помощью волонтеров восстановят и сохранят единственную водяную мельницу в Брянском регионе. Ее смогут применять в качестве интерактивной платформы, на которой будут проходить образовательные и просветительские акции, мастер-классы по народным ремеслам и другие события.

К восстановлению объекта может присоединиться любой желающий.

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