В Брянске прошла панихида по погибшим при стрельбе в казанской школе

Фото: пресс-служба Брянской епархии.

В Брянске в кафедральном соборе прошла панихида по погибшим при стрельбе в казанской школе. Трагедия случилась 11 мая. В школу вошел бывший 19-летний ученик. И расстрелял из ружья учеников и учителей. Погибли семь школьников и два педагога.

Перед входом в собор в установили баннер «Брянск скорбит вместе с вами», сообщают в пресс-службе Брянской епархии. Перед ним зажгли лампады. Горожане приносили игрушки и цветы.

Панихида состоялась после воскресной службы. Ее возглавил протоиерей Сергий Рысин.

"Царствие небесное и светлая память погибшим… - написала брянский детский омбудсмен Инна Мухина в соцсетях. - Главные жертвы - беззащитные дети. Это невосполнимая утрата. Скорбим и сочувствуем горю".