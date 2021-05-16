Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 16 мая 2021 года. За минувшие сутки заболели 63 жителя региона, выздоровели 131 человек. За сутки зарегистрировали четыре новых смерти от инфекции.
В целом у 39224 человек подтвердили коронавирус, вылечились 38476 жителей области, умерли 317 пациентов. За сутки выполнили 1704 теста на инфекцию. Общее число исследований составляет 552678.
В Брянске за сутки ковид-19 выявили у 22 человек. Это наибольший суточный прирост. В Дятьковском районе диагноз подтвердили у 10 пациентов. Шесть новых заболевших в Клетнянском районе, пять - в Жуковском, четыре - в Клинцах. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 14 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 16 мая 2021 года:
— Брянск – 14463 (+22)
— Брянский район – 4511 (+3)
— Дятьковский район – 1630 (+10)
— Карачевский район – 1362
— Клинцы – 1200 (+4)
— Стародубский район – 1123 (+2)
— Трубчевский район – 1064
— Новозыбков – 975
— Брасовский район – 900 (+1)
— Комаричский район – 871
— Жуковский район – 871 (+5)
— Навлинский район – 870
— Выгоничский район – 832 (+1)
— Унечский район – 764
— Мглинский район – 683 (+3)
— Климовский район – 673
— Почепский район – 668
— Фокино – 653 (+1)
— Погарский район – 593
— Сельцо – 543
— Клетнянский район – 518 (+6)
— Дубровский район – 507 (+2)
— Клинцовский район – 481
— Суземский район – 432
— Злынковский район – 405
- Суражский район - 404 (+2)
— Гордеевский район – 362
— Красногорский район – 294
— Севский район – 286
— Жирятинский район – 135 (+1)
— Рогнединский район – 85
— Иногородние – 66.