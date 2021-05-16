Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 16 мая 2021 года. За минувшие сутки заболели 63 жителя региона, выздоровели 131 человек. За сутки зарегистрировали четыре новых смерти от инфекции.

В целом у 39224 человек подтвердили коронавирус, вылечились 38476 жителей области, умерли 317 пациентов. За сутки выполнили 1704 теста на инфекцию. Общее число исследований составляет 552678.

В Брянске за сутки ковид-19 выявили у 22 человек. Это наибольший суточный прирост. В Дятьковском районе диагноз подтвердили у 10 пациентов. Шесть новых заболевших в Клетнянском районе, пять - в Жуковском, четыре - в Клинцах. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 14 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 16 мая 2021 года:

— Брянск – 14463 (+22)

— Брянский район – 4511 (+3)

— Дятьковский район – 1630 (+10)

— Карачевский район – 1362

— Клинцы – 1200 (+4)

— Стародубский район – 1123 (+2)

— Трубчевский район – 1064

— Новозыбков – 975

— Брасовский район – 900 (+1)

— Комаричский район – 871

— Жуковский район – 871 (+5)

— Навлинский район – 870

— Выгоничский район – 832 (+1)

— Унечский район – 764

— Мглинский район – 683 (+3)

— Климовский район – 673

— Почепский район – 668

— Фокино – 653 (+1)

— Погарский район – 593

— Сельцо – 543

— Клетнянский район – 518 (+6)

— Дубровский район – 507 (+2)

— Клинцовский район – 481

— Суземский район – 432

— Злынковский район – 405

- Суражский район - 404 (+2)

— Гордеевский район – 362

— Красногорский район – 294

— Севский район – 286

— Жирятинский район – 135 (+1)

— Рогнединский район – 85

— Иногородние – 66.