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Происшествия15 мая 2021 23:30

В ДТП под Брянском погибли водитель и пассажирка "Лады Приора"

Автомобилист ехал по обочине
Марина АНТОНОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В дорожно-транспортном происшествии в Брянском районе погибли 36-летний водитель и 26-летняя пассажирка "Лады Приора". Автоавария случилась в начале шестого вечера в субботу, 15 мая, на 13-м километре дороги Брянск - Новозыбков, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Автомобилист ехал со стороны Брянска в сторону Новозыбкова. Он выехал на правую обочину. Но не справился с управлением. Машину вынесло в противоположный кювет. Легковушка врезалась в дерево.

- В момент ДТП водитель и пассажирка не были пристегнуты ремнями безопасности, - говорят в областной ГОсавтоинспекции. - Предварительной причиной ДТП явилось превышение скоростного режима водителем транспортного средства.

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