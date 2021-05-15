В ДТП под Брянском погибли водитель и пассажирка "Лады Приора"

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В дорожно-транспортном происшествии в Брянском районе погибли 36-летний водитель и 26-летняя пассажирка "Лады Приора". Автоавария случилась в начале шестого вечера в субботу, 15 мая, на 13-м километре дороги Брянск - Новозыбков, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Автомобилист ехал со стороны Брянска в сторону Новозыбкова. Он выехал на правую обочину. Но не справился с управлением. Машину вынесло в противоположный кювет. Легковушка врезалась в дерево.

- В момент ДТП водитель и пассажирка не были пристегнуты ремнями безопасности, - говорят в областной ГОсавтоинспекции. - Предварительной причиной ДТП явилось превышение скоростного режима водителем транспортного средства.

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