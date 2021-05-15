В Брянске изменили схему движения общественного транспорта из-за перекрытия Объездной

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске на выходные изменили схему движения общественного транспорта из-за перекрытия улицы Объездной. Участок дороги закрыли, чтобы переложить здесь коммуникации для расширения дороги.

Троллейбус №6 «Бульвар Щорса-10-й микрорайон» будет следовать с трафаретом "6 временно" по маршруту: Бульвар Щорса - ж/д вокзал - Набережная - площадь Ленина - Курган Бессмертия - 10-й микрорайон. Троллейбус №12 временно поедет через Телецентр - сквер Комсомольский - Автовокзал - Брянск-II - Мясокомбинат.

Автобусы №11 и №31 объедут ремонт через переулок Пилотов, улицы Горбатова и Советскую. Дальше проследуют по обычному маршруту, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Маршрутным такси рекомендовали следовать тем же путем.

Но крюк до улицы Горбатова делают не все автомобилисты. Многие, в том числе и некоторые маршрутчики, сокращают путь через дворы.

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