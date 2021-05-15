В Брянске в 2022 году построят новую дорогу от телецентра до Черного моста

Фото: vk.com, Александр Богомаз.

В Брянске планируют построить новую дорогу от телецентра до Черного моста, ведущего в Фокинский район. Об этом рассказал губернатор на выездном совещании.

- Нужно разгружать город Брянск, давать перспективу для дальнейшего развития, - написал Александр Богомаз в соцсетях. - Поток с Телецентра на Брянск-II пойдет по этой объездной дороге, чтобы люди, минуя проспект Московский, прямо из Фокинского района могли попасть на дамбу и на Брянск-I или в Советский район, или в Бежицу.

Новая дорога будет четырехполосной, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Сначала планировали построить эстакаду через овраг. Но проектировщики нашли более дешевый способ проложить магистраль. Для этого подсыпят склон.

В этом году проведут изыскания, в 2022-м дорога будет построена.

Новая дорога будет соединятся с магистралью, которая идет в Володарский район. Ее планируют сдать в эксплуатацию этой осенью.

Горожане просят строить вместе с автомобильными дорогами велосипедные. И делать город удобным для пешеходов.

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