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Общество12 мая 2021 12:45

В Брянскую область завезли второй вид вакцины от коронавируса

Ее название - «ЭпиВакКорона»
Анна ЛЕВКИНА
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В Брянскую область поступил второй вид вакцины от коронавируса - «ЭпиВакКорона».

В Брянскую область поступил второй вид вакцины от коронавируса - «ЭпиВакКорона».

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Брянскую область завезли второй вид вакцины от коронавируса - «ЭпиВакКорона». Партия состоит из 810 доз, сообщили в среду, 12 мая, в региональном оперативном штабе.

Вакцину разработал новосибирский научный центр «Вектор». Это генно-инженерная пептидная вакцина - на основе искусственных пептидов, которые копируют фрагменты коронавируса (пептидами называют ультракороткие цепочки, состоящие из двух-четырех аминокислот - Ред.).

Как и «Спутник V», «ЭпиВакКорона» вводится двукратно, с интервалом в две-три недели.

Поступившую вакцину распределят по медицинским учреждениям - в соответствии с поданными заявками.

Кстати, в ближайшее время в регионе обещают доставить еще одну аналогичную партию препарата.

Всего в Брянской области от ковид-19 привились больше ста тысяч человек.

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