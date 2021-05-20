В Брянской области больше 54 тысяч человек выбрали территорию для благоустройства. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянской области за благоустройство общественных территорий проголосовали 54 тысячи 140 человек. Жители Брянска в выборе территорий, нуждающихся в обязательном благоустройстве, проявляют наибольшую активность. Свой выбор сделали уже 26 тысяч 155 человек.

В Клинцах проголосовали 9 тысяч 871 житель, в Новозыбковском районе – 6 тысяч 920 человек, в Унечском районе – 6 тысяч 257, в Дятьковском – 4 тысячи 937 человек.

Напомним, что голосование проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Стартовало оно в областном центре 26 апреля и продлится до 30 мая. У каждого жителя Брянска есть возможность отдать свой голос за ту или иную территорию, которую необходимо включить в план благоустройства на 2022 год. Проголосовать за одну из них можно как самостоятельно, зайдя на платформу 32.gorodsreda.ru, так и с помощью волонтеров.

Отметим, что изначально в этом году в программу «Формирование комфортной городской среды» вошли 10 городских дворов и 4 общественные территории. Однако, в перечень по благоустройству внесли еще восемь дополнительных адресов.

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