В Брянске прошла необычная фотосессия к Дню защиты детей. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянске прошла необычная фотосессия для детей-инвалидов. В ней приняли участие семь девочек, которые посещают общественную организацию родителей детей-инвалидов «Наши дети». Посвятили встречу приближающемуся 1 июня празднику – Международному Дню защиты детей.

Фото: пресс-службы правительства Брянской области.

Фотографировались девочки в возрасте от 6 до 11 лет с ограниченными возможностями здоровья. Раскрепоститься и улыбаться им помогали фотографы, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Фото: пресс-службы правительства Брянской области.

- Мы очень тесно сотрудничаем с общественной организацией «Наши дети», - рассказала директор Центра по работе с молодежью и семьями города Брянска Эльвира Алещенко.- Я связалась с руководителем и предложила накануне Дня защиты детей организовать для девочек фотосессию в платьях. Родители с радостью откликнулись на предложение. Яркие фотографии дети получат к 1 июня.

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