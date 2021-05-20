Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 20 мая 2021 года. За минувшие сутки заболели 64 жителя региона, выздоровели75. За сутки зарегистрировали две новых смерти от инфекции.

В целом у 39490 человек подтвердили коронавирус, вылечились 38660 жителей области, умерли 325 пациентов. За сутки выполнили 1587 тестов на инфекцию. Общее число исследований составляет 555843.

В Брянске за сутки ковид-19 выявили у 22 человек. Это наибольший суточный прирост. В Унечском районе и в Новозыбкове диагноз подтвердили у шести пациентов. В Злынковском районе - у пяти. По четыре новых заболевших в Брянском и Дубровском районах. По три новых случая коронавируса выявили за сутки в Дятьковском и Климовском районах. По два – в Почепском и Рогнединском районах. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 19 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 20 мая 2021 года:

— Брянск – 14562 (+22)

— Брянский район – 4518 (+4)

— Дятьковский район – 1638 (+3)

— Карачевский район – 1371 (+1)

— Клинцы –1209

— Стародубский район – 1128

— Трубчевский район – 1067 (+1)

— Новозыбков – 985 (+6)

— Брасовский район – 909 (+1)

— Комаричский район – 875 (+1)

— Жуковский район – 882 (+1)

— Навлинский район – 881

— Выгоничский район – 833 (+1)

— Унечский район – 782 (+6)

— Мглинский район –684

— Климовский район – 676 (+3)

— Почепский район – 678 (+1)

— Фокино – 655 (+1)

— Погарский район – 599 (+1)

— Сельцо – 544

— Клетнянский район – 526

— Дубровский район – 512 (+4)

— Клинцовский район – 482

— Суземский район – 436 (+1)

— Злынковский район – 410 (+5)

— Суражский район - 405

— Гордеевский район – 362

— Красногорский район – 295 (+1)

— Севский район – 296

— Жирятинский район – 135

— Рогнединский район – 89

— Иногородние – 66.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».