Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 20 мая 2021 года. За минувшие сутки заболели 64 жителя региона, выздоровели75. За сутки зарегистрировали две новых смерти от инфекции.
В целом у 39490 человек подтвердили коронавирус, вылечились 38660 жителей области, умерли 325 пациентов. За сутки выполнили 1587 тестов на инфекцию. Общее число исследований составляет 555843.
В Брянске за сутки ковид-19 выявили у 22 человек. Это наибольший суточный прирост. В Унечском районе и в Новозыбкове диагноз подтвердили у шести пациентов. В Злынковском районе - у пяти. По четыре новых заболевших в Брянском и Дубровском районах. По три новых случая коронавируса выявили за сутки в Дятьковском и Климовском районах. По два – в Почепском и Рогнединском районах. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 19 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 20 мая 2021 года:
— Брянск – 14562 (+22)
— Брянский район – 4518 (+4)
— Дятьковский район – 1638 (+3)
— Карачевский район – 1371 (+1)
— Клинцы –1209
— Стародубский район – 1128
— Трубчевский район – 1067 (+1)
— Новозыбков – 985 (+6)
— Брасовский район – 909 (+1)
— Комаричский район – 875 (+1)
— Жуковский район – 882 (+1)
— Навлинский район – 881
— Выгоничский район – 833 (+1)
— Унечский район – 782 (+6)
— Мглинский район –684
— Климовский район – 676 (+3)
— Почепский район – 678 (+1)
— Фокино – 655 (+1)
— Погарский район – 599 (+1)
— Сельцо – 544
— Клетнянский район – 526
— Дубровский район – 512 (+4)
— Клинцовский район – 482
— Суземский район – 436 (+1)
— Злынковский район – 410 (+5)
— Суражский район - 405
— Гордеевский район – 362
— Красногорский район – 295 (+1)
— Севский район – 296
— Жирятинский район – 135
— Рогнединский район – 89
— Иногородние – 66.
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