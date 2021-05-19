На старом аэропорту в Брянске отдадут гектар земли под пожарное депо

На территории старого аэропорта в Советском районе Брянска построят новое пожарное депо. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

На территории старого аэропорта в Советском районе Брянска построят новое пожарное депо. Под объект отдают гектар земли. Об этом объявили на недавнем оперативном совещании по вопросу градостроительной деятельности на территории региона, которое прошло в облправительстве.

Публичные слушания по внесению изменений в проект планировки территории назначены на 19 мая. Также участники определятся с точным местом расположения депо.

Кстати, на старом аэропорту, который сейчас активно застраивается, возведут и энергоподстанцию. Предположительно, она получит название «Соловьи». Вопрос также вынесли на общественное обсуждение, сообщено в муниципальной газете «Брянск».

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