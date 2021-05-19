Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 19 мая 2021 года. За минувшие сутки заболели 69 жителей региона, выздоровели 62. За сутки зарегистрировали шесть новых смертей от инфекции.
В целом у 39426 человек подтвердили коронавирус, вылечились 38585 жителей области, умерли 323 пациента. За сутки выполнили 1513 тестов на инфекцию. Общее число исследований составляет 554544.
В Брянске за сутки ковид-19 выявили у 30 человек. Это наибольший суточный прирост. В Клетнянском районе диагноз подтвердили у шести пациентов, в Клинцах – у пяти. По четыре новых заболевших в Дятьковском, Карачевском, Жуковском районах. По три новых случая коронавируса выявили за сутки в Брасовском и Суземском районах. По два – в Почепском и Рогнединском районах. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 15 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 19 мая 2021 года:
— Брянск – 14540 (+30)
— Брянский район – 4514
— Дятьковский район – 1635 (+4)
— Карачевский район – 1370 (+4)
— Клинцы – 1209 (+5)
— Стародубский район – 1128
— Трубчевский район – 1066
— Новозыбков – 979 (+1)
— Брасовский район – 908 (+3)
— Комаричский район – 874
— Жуковский район – 881 (+4)
— Навлинский район – 881 (+1)
— Выгоничский район – 832
— Унечский район – 776
— Мглинский район –684
— Климовский район – 673
— Почепский район – 677 (+2)
— Фокино – 654
— Погарский район – 598
— Сельцо – 544
— Клетнянский район – 526 (+6)
— Дубровский район – 508 (+1)
— Клинцовский район – 482 (+1)
— Суземский район – 435 (+3)
— Злынковский район – 405
— Суражский район - 405
— Гордеевский район – 362
— Красногорский район – 294
— Севский район – 296 (+2)
— Жирятинский район – 135
— Рогнединский район – 89 (+2)
— Иногородние – 66.
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