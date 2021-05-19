Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 19 мая 2021 года. За минувшие сутки заболели 69 жителей региона, выздоровели 62. За сутки зарегистрировали шесть новых смертей от инфекции.

В целом у 39426 человек подтвердили коронавирус, вылечились 38585 жителей области, умерли 323 пациента. За сутки выполнили 1513 тестов на инфекцию. Общее число исследований составляет 554544.

В Брянске за сутки ковид-19 выявили у 30 человек. Это наибольший суточный прирост. В Клетнянском районе диагноз подтвердили у шести пациентов, в Клинцах – у пяти. По четыре новых заболевших в Дятьковском, Карачевском, Жуковском районах. По три новых случая коронавируса выявили за сутки в Брасовском и Суземском районах. По два – в Почепском и Рогнединском районах. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 15 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 19 мая 2021 года:

— Брянск – 14540 (+30)

— Брянский район – 4514

— Дятьковский район – 1635 (+4)

— Карачевский район – 1370 (+4)

— Клинцы – 1209 (+5)

— Стародубский район – 1128

— Трубчевский район – 1066

— Новозыбков – 979 (+1)

— Брасовский район – 908 (+3)

— Комаричский район – 874

— Жуковский район – 881 (+4)

— Навлинский район – 881 (+1)

— Выгоничский район – 832

— Унечский район – 776

— Мглинский район –684

— Климовский район – 673

— Почепский район – 677 (+2)

— Фокино – 654

— Погарский район – 598

— Сельцо – 544

— Клетнянский район – 526 (+6)

— Дубровский район – 508 (+1)

— Клинцовский район – 482 (+1)

— Суземский район – 435 (+3)

— Злынковский район – 405

— Суражский район - 405

— Гордеевский район – 362

— Красногорский район – 294

— Севский район – 296 (+2)

— Жирятинский район – 135

— Рогнединский район – 89 (+2)

— Иногородние – 66.

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